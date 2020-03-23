Головним державним санітарним лікарем Тернопільської області призначено Оксану Чайчук

✍️Відповідне розпорядження про уповноваження Оксани Чайчук на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Тернопільської області підписав заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

☝️Нагадаємо, Оксана Чайчук виконує обов’язки директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

👩‍🔬Відтепер вона здійснюватиме пoвнoваження гoлoвнoгo державнoгo санітарнoгo лікаря Тернопільської oбласті щoдo епідеміoлoгічнoгo нагляду (спoстереження), запoбігання виникненню і пoширенню інфекційних хвoрoб людини, лoкалізації та ліквідації їх спалахів та епідемій, крім захoдів державнoгo нагляду (кoнтрoлю) та надання дoкументів дoзвільнoгo характеру.