На Тернопільщині освітнім закладам рекомендують працювати дистанційно три дні

Освітнім закладам Тернопільщини рекомендують працювати дистанційно із 22 до 24 лютого. Про це повідомиладиректорка обласного департаменту освіти Ольга Хома.

За її словами, департамент отримав листа від міністерства.

“Ми отримали лист Міністерства освіти і науки України саме з рекомендаціями для місцевих органів влади та усіх закладів освіти, які знаходяться на території не лише Тернопільської області, а й інших областей, щоб з 22 лютого по 24 лютого включно заклади освіти здійснювали навчання дистанційно”, – розповіла Ольга Хома.