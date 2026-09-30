Майже 3,7 млн грн збору за місця для паркування отримали місцеві бюджети 

З початку року до місцевих бюджетів надійшло майже 3,7 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 1 млн грн, або на 39% більше запланованих показників.

Збір за місця для паркування належить до місцевих зборів, а отже його надходження залишаються у громадах.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

Розмір ставки не може перевищувати 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня відповідного податкового (звітного) року.

Водночас законодавство гарантує доступність паркування для людей з інвалідністю. Збір не справляється із площ земельних ділянок, які відведені для безоплатного паркування транспортних засобів водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.

Такі місця є обов’язковими на спеціально обладнаних або відведених майданчиках для паркування. Їх кількість має становити не менше 10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного місця. Крім того, вони повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою.