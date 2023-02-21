23 та 24 лютого у Тернополі діти будуть навчатися дистанційно

23 та 24 лютого у Тернополі будуть навчатися дистанційно учні шкіл, студенти закладів професійної (професійно-технічної підготовки), фахової передвищої та вищої освіти. Таким є рішення Ради оборони Тернопільщини. Садочки у Тернополі працюватимуть. Про це повідомляє міський голова Сергій Надал.

Однак, рекомендуємо, якщо є можливість, залишіться з дошкільням у безпечному місці. Такі заходи пов’язані із рекомендацією Міністерства освіти і науки України та заходами безпеки у дні, коли минає рік з початку повномасштабного вторгнення.