Новини Тернополя 

На Тернопільщині “погоріла” викладачка

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Слідчі управління Національної поліції Тернопільщини спільно із співробітниками обласного УСБУ задокументували факт отримання неправомірної вигоди викладачем Бережанського агротехнічного інституту.

Доцент вишу вимагала в студента двісті доларів США за влив на членів екзаменаційної комісії щодо успішного захисту бакалаврської роботи.

Викладача взяли на гарячому – під час отримання коштів. Передача грошей відбувалася в робочому кабінеті.

Зловмисниці оголошено підозру у порушенні частини 3 статті 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Досудове розслідування проводить слідче управління Нацполіції області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільської області.

Вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

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