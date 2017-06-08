Який злочин міг організувати тернопільський мер Сергій Надал?

Тернопільський міський голова Сергій Надал стверджує, що перешкоджати депутатській діяльності – це нормальна європейська практика. Про це в мережі Фейсбук пише один з депутатів міської ради Іван Сороколіт

“Цікаве” бліц-інтерв’ю мера Тернополя шириться інтернет-сайтами, у якому він говорить такі речі наче живе в якійсь видуманій ним самим матриці чи паралельній реальності, а не в Тернополі. Напевне також вірить у те, що якщо багато-пребагато з розумним виглядом обличчя красномовно прибріхувати, то неправда стане правдою, – йдеться у дописі

Сергій Надал, не підкажете назви європейських країн, де фізичні перешкоджання депутатській діяльності та ще й модеровані міським головою – це нормальна європецська практика?… Не соромно так грати вар’ята? – звертається депутат до мера Також Іван Сороколіт просить Степана Барну, Олександра Богомола та Арсена Авакова звернути увагу на додаткового свідка злочину з перешкоджання депутатській діяльності. Адже Сегій Надал публічно свідчить про недопуск депутатів в сесійну залу. При доброму розслідуванню не здивуйтесь, що наш європейський сучасний чесний людяний і порядний мер виявиться й організатором даного злочину, – пише депутат.