Якщо міськрада не почує тернополян, то вони перекриють дорогу (фото)

Мешканці Тернополя до кінця будуть захищати бульвар Петлюри від зазіхань будівельника, – пише Терен.

Завезли техніку, знесли освячений камінь та поставили охорону на бульварі Петлюри вранці 8 червня. Мешканці сусідніх будинків збираються перекривати дорогу на знак протесту проти забудови зеленої зони.

– На сесії міськради питання щодо забудови території не розглядали, – каже мешканка сусіднього будинку Галина Пастушевич. – Ми звертались в поліцію, прокуратуру, також в Кабмін та НАБУ. Питання ігнорують, тому ми збираємось завтра під міськраду. Якщо нас не почують, будемо перекривати дорогу.

Забудівник пояснює, що це його приватна власність. Він у свою чергу написав заяву в поліцію щодо пошкодження свого майна та перешкоджання діяльності.