На Тернопільщині посадовця оштрафовано за порушення вимог фінансового контролю

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовця Підволочиської районної державної лікарні ветеринарної медицини притягнуто до адміністративної відповідальності.

Працівниками поліції складено протокол про вчинення завідувачем однієї з дільниць ветеринарної медицини Підволочиської районної державної лікарні ветеринарної медицини адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання без поважних причин щорічної е-декларації.

Протокол розглянуто в суді за участі представника прокуратури. Постановою Підволочиського районного суду посадовця визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Рішення суду набрало законної сили, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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