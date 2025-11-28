Тернополянка втратила понад 11 тисяч гривень при покупці новорічної ялинки онлайн

До поліції Тернополя надійшло чергове звернення про шахрайство під час онлайн-покупки. Цього разу жінка стала жертвою шахраїв при купівлі новорічної ялинки через соцмережу.

Як це сталося:

Жителька Тернополя, 1995 р.н., знайшла оголошення про продаж ялинки в соціальній мережі. Представившись продавцем, невідома особа переконала жінку здійснити передплату. Довірившись продавцю, вона переказала 11 039 гривень на вказаний банківський рахунок. Однак після отримання коштів “продавець” зник і більше не вийшов на зв’язок, а ялинку жінка так і не отримала.

Поліція застерігає:

Правоохоронці вкотре наголошують на важливості обережності при здійсненні онлайн-покупок. Не поспішайте переказувати кошти незнайомим особам, перевіряйте інформацію про продавців, їхні відгуки та надавайте перевагу способам оплати післяплати.

Як діяти, якщо стали жертвою шахрайства:

У разі, якщо ви стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтесь до поліції за телефоном 102.