«Нас без нас одружили»: обласна школа мистецтв потребує захисту від… влади?

Нагадаємо, робоча група в Тернопільській обласній раді за участю представників влади ОДА, облради, міської ради, адміністрації школи, батьків учнів прийняла рішення щодо реорганізації та об’єднання Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І. Герети та Струсівської школи-інтернату в єдиний заклад освіти — Тернопільську обласну спеціалізовану мистецьку школу-інтернат ім. І. Герети з наступним підпорядкуванням (головний розпорядник коштів) управлінню освіти і науки ОДА.

Це рішення має рекомендаційний характер і його реалізацію ще можна зупинити. Принаймні так сподіваються педагоги школи мистецтв, які 14 лютого прийшли на збори трудового колективу. Бути присутніми на цих зборах чисельно виявили бажання батьки школярів, також представники ЗМІ, громадськість. Адже йдеться про долю 350 учнів і майбутнє унікального навчального закладу області.

Цього дня присутніх ознайомили з результатами роботи робочої групи щодо приміщення для ТОЕКШМ ім. І. Герети. Педагогів інформували про нещодавню зустріч представників школи з головою ОДА Степаном Барною, заступниками голів ОДА і облради, начальником управління освіти і науки ОДА Ольгою Хомою, де, на жаль, вчителі не знайшли підтримки.

Як зазначила вчитель Ярина Ігорівна Герета, вона голосувала за умови, що у Тернополі спочатку має бути облаштовано приміщення, придатне для навчання учнів і лише згодом у Струсові може бути розташовано філіал чи інший структурний підрозділ школи. Але таку умову в рішенні робочої групи не врахували.

Влада має інше бачення. Як пояснила голова трудового колективу Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І. Герети Ірина Ленько, коли розглядати рекомендацію про об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом, виходить, що школі мистецтв лишається лише споруда на вул. Медовій,5. Як усі тут помістяться? У Тернополі пропонують залишити початкову школу, а в Струсові – решту класів. Хто готовий сьогодні віддати дитину в інтернат до Струсова? До того ж, школа мистецтв – комплексна, а не спеціалізована, школа, де в рівних пропорціях надається значення загальноосвітнім і мистецьким предметам, тож є ризик розриву навчально-виховного процесу.

У підсумку реорганізацію школи у єдиний заклад зі Струсівською школою-інтернатом трудовий колектив шляхом голосування визнав недоцільним: 79 голосів відали “проти” об’єднання, “за” не проголосував ніхто, троє осіб утрималися від голосування.

На зборах трудового колективу не було директора школи, призначеної на посаду в листопаді минулого року Марії Гудими (дружина начальника управління культури і мистецтв міської ради Олександра Смика). У цей день вона була у відрядженні до столиці. Педагоги розповідають, що директорка та її заступник мають інше бачення майбутнього школи, ніж решта вчителів, й згодні на об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом.

Вчора на зборах прийнято рішення про утворення первинної профспілкової організації “Профспілка вчителів школи мистецтв”. Плюси цієї профспілки: більше повноважень, ніж рада трудового колективу.

Наступний крок — 24 лютого об 11 год. скликають конференцію за участю педагогічного колективу, батьків, учнів, випускників, громадських організацій, громадських діячів, представників влади, місцевої та всеукраїнської преси.

Також вчителі і батьки збирають кошти на послуги юриста.