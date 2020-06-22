На Тернопільщині посилено протиепідемічні заходи

Таке рішення щойно прийняла комісія ТЕБ та НС. Воно викликане зростанням кількості випадків COVID-19 на території області.

Рішенням комісії передбачено:

▪️в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування робочий день розпочинати о 8 год ранку

▪️в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду – о 10 год ранку

На період дії карантину забороняється:

👉перебування у громадських будівлях і спорудах та у громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту

👉проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі. Організатор заходу відповідальний за дотримання дистанції між учасниками не менше 1,5 метра

👉діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

👉здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння

❗У семи районах області місцевим комісіям рекомендовано переглянути та посилити протиепідемічні заходи. Зокрема, Бучацькому, Козівському, Лановецькому, Чортківському, Шумському, Збаразькому, Тернопільському та м. Тернопіль.