20:51 | 22.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині посилено протиепідемічні заходи

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Таке рішення щойно прийняла комісія ТЕБ та НС. Воно викликане зростанням кількості випадків COVID-19 на території області.

Рішенням комісії передбачено:

▪️в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування робочий день розпочинати о 8 год ранку
▪️в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду – о 10 год ранку

На період дії карантину забороняється:

👉перебування у громадських будівлях і спорудах та у громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту
👉проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі. Організатор заходу відповідальний за дотримання дистанції між учасниками не менше 1,5 метра
👉діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
👉здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння

У семи районах області місцевим комісіям рекомендовано переглянути та посилити протиепідемічні заходи. Зокрема, Бучацькому, Козівському, Лановецькому, Чортківському, Шумському, Збаразькому, Тернопільському та м. Тернопіль.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *