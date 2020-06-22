Звідки у Тернополі беруться затори?

Проблема заторів знайома кожному мешканцю міста. У Європі ранком та ввечері вже традиційними стали “заторні новини”, котрі передають місцеві ФМ-радіостанції, повідомляючи, якими вулицями їхати не варто і скільки часу доведеться провести у черговому “корку”.

Не оминула ця проблема і українські міста. Якщо не говорити про Київ, де затори не зникали, то можна згадати і сусідній Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Ужгород. Практично усюди, де є старі вулиці, через які рухається транспортний потік — існує проблема заторів.

Усюди у світі проблема заторів виникає з кількох причин:

Більшість європейських міст мають стару забудову . Вузькі вулиці непристосовані до сучасної кількості транспорту. Коли значна частина транспортного потоку проходить через старий центр міста — виникає затор. Ця проблема до болю знайома львів’янам. У Тернополі така ж ситуація через недостатню для сучасного трафіку ширину вулиць у центральній частині.

. Вузькі вулиці непристосовані до сучасної кількості транспорту. Коли значна частина транспортного потоку проходить через старий центр міста — виникає затор. Ця проблема до болю знайома львів’янам. У Тернополі така ж ситуація через недостатню для сучасного трафіку ширину вулиць у центральній частині. У Тернополі ще однією з причин заторів є тривалі ремонтні роботи на Гаївському мості. Відтак повноцінно не працюють об’їзні дороги. Значна частина транзитного трафіку йде середмістя, котре фізично не може пропускати стільки транспорту.

Відтак повноцінно не працюють об’їзні дороги. Значна частина транзитного трафіку йде середмістя, котре фізично не може пропускати стільки транспорту. Різке зростає кількості приватних транспортних засобів. Тобто затори – це несподіваний побічний наслідок суттєвого покращення добробуту сьогоднішнього покоління українців.

У Європі цю проблему відчули раніше, бо там практично кожна сім’я мала авто. В Україні ж до Незалежності авто було не стільки засобом пересування, як швидше розкішшю. Проте ситуація змінилася. Лише за минулий рік українці ввезли з-за кордону у 2,5 рази більше автомобілів, ніж за попередній рік.

Як вирішити проблему?

Розвиток громадського транспорту – це основний підхід, який застосовується у Європі. Людей намагаються пересадити на громадський транспорт. У більшості європейських міст давно стало практикою, коли на роботу їздять на громадському транспорті, а авто залишають вдома, або на стоянці десь на окраїні міста. У Тернополі теж оптимізовують систему громадського транспорту.

– це основний підхід, який застосовується у Європі. Людей намагаються пересадити на громадський транспорт. У більшості європейських міст давно стало практикою, коли на роботу їздять на громадському транспорті, а авто залишають вдома, або на стоянці десь на окраїні міста. У Тернополі теж оптимізовують систему громадського транспорту. Будівництво транспортних розв’язок є одним з головних методів подолання заторів. Скажімо завершення будівництва Гаївського шляхопроводу могло б щонайменше на третину розвантажити центральну частину міста від транзитного транспорту. Вже кілька років Тернопіль самотужки ремонтує Гаївський міст, хоча коштів катастрофічно бракує.

Між тим Гаївський шляхопровід — це дорога державного значення. Згідно чинного законодавства його мала б ремонтувати та утримувати держава. Проте вже змінилося три уряди. Кожен з них мав велику програму дорожнього будівництва. Практично кожен з трьох останніх прем’єрів обіцяв виконати обов’язки перед Тернополем і виділити кошти на будівництво Гаївського шляхопроводу. Проте усі обіцянки обмежилися гучними заявами на білбордах. А тернополяни змушені терпіти затори, бо в уряду не “доходять руки” до Гаївського мосту.

Ну а поки що, нам залишається одне — сподіватися, що заяви про реформи стосуватимуться практичних дій, щодо передачі на місця більших фінансових ресурсів, за які громади зможуть швидко розвивати громадський транспорт, будувати шляхопроводи та розв’язки, не чекаючи “ласки згори”.