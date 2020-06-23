Володимиру Зеленському поскаржилися на дії тернопільського Держгеокадастру

На четвертому пленарному засіданні 36 сесії Бучацької районної ради, яка відбулась 19 червня 2020 року, депутатами ради прийнято звернення до Президента України В.О. Зеленського щодо дій Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області з розпорядженнями землями за межами населених пунктів, що призвело до значної соціальної напруги.

Так, до районної ради звернулись жителі с.Малі Заліщики із зверненням про допомогу, оскільки землі, що використовувались як пасовище, були роздані згідно рішень Головного управління Держгеокадастру. Громада села залишилась без пасовищ та земель запасу, а, отже, без можливості розвивати фермерські та особисті господарства, сільський бюджет – без бази оподаткування, а населений пункт – без можливості соціально-економічного розвитку. Жителі села поставлені перед фактом і дізнаються про це лише, коли пасовище починають розорювати. Аналогічні випадки відбуваються і в інших селах Бучацького району.

Депутати Бучацької районної ради вважають діяльність Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області такою, що суперечить інтересам сільських громад та, відповідно, просять Президента вплинути на дану ситуацію та доручити компетентним органам перевірити законність вчинених дій.