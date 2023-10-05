На Тернопільщині судитимуть екскерівника офісу водних ресурсів

Під процесуальним керівництвом прокурорів Бережанської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків керівника Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області за фактом неналежного виконання службових обов’язків з контролю за використанням бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець, підписуючи акти виконаних робіт з розчищування русла річки Золота Липа, які здійснювали за бюджетні кошти, не оприбуткував для подальшої реалізації звалені дерева на березі водойми, об’ємом 562 м куб. Через його дії вказану лісопродукцію було втрачено, а бюджету заподіяно шкоду на суму майже 500 тис грн.

Триває розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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