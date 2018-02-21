На Тернопільщині в дитячих садочках виявили кліщі

Напевно, багато хто помічав, що після прибирання свого помешкання очі починають сльозитися і нестримно хочеться чхати. Так проявляє себе алергія на домашній пил. Пилові алергенні кліщі можуть викликати і більш серйозні проблеми: атопічна бронхіальна астма, алергічний бронхіт, риніт, конюктивіт, дерматит ін.

В нашій області пиловий алергенний кліщ також не рідкість.

Спеціалістами ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться відбір та дослідження проб побутового пилу з метою виявлення алергенних кліщів.

Так, протягом 2017 року було відібрано в ДНЗ, школах-інтернатах, перукарнях і ін. 892 проби побутового пилу, 114 – з пиловими кліщами. З 23 ДНЗ в 11 вивлено кліщі. Найбільша кількість кліщів виявлялась в пробах побутового пилу з постільної білизни, матраців.

Ми стикаємося з пилом щодня. Кліщі домашнього пилу дуже дрібні (0,1-0,5 мм), не видні неозброєним оком. В одному грамі пилу може міститися від 200 до 15 тисяч кліщів.

Місце проживання цього кліща – постіль, живлення – виключно продукти епідермісу людини, волосся та ін. рогові залишки. Температура 20-30 0С і вологість близько 70%, слабо провітрювані приміщення – ідеальні умови для швидкого розвитку. Основними місцями локалізації алергенних кліщів служать матраци, пір’я подушок. Тут же кліщі можуть ховатися від механічних дій і при настанні неблагоприємних для розвитку умов. Також вони заповзають в одяг, килими, м’які іграшки, під плінтуси і паркет.

Основний алерген міститься в хітиновому покриві кліщів, а також в відходах їх життєдіяльності – фекальних кульках, один кліщ виділяє їх біля 15 в день. Фекальні частки мають виняткову здатність викликати алергію. Піднявшись у повітря, вони подовгу не осідають змішуються з домашнім пилом, і при вдиханні потрапляють у дихальні шляхи людини, викликаючи водяні виділення з носа і приступи багаторазового чхання, свербіж крилець носа, сльозоточивість, кашель, а в тяжких випадках – приступи задухи і до розвитку бронхіальної астми.

Як захиститись від пилових кліщів?

Особливо необхідна щотижнева обробка м’яких меблів, регулярна просушка постелі. Дитячі іграшки зберігати на полицях, що зачиняються. З метою знезараження дитячі іграшки кладуть на добу в морозильну камеру, а потім перуть. Деякі дослідники відзначають, що кліщі, а особливо їхні яйця швидко гинуть при контакті з сіллю. Тому можна рекомендувати миття підлоги водою з додаванням солі (10-20%) розчин.

Не слід заставляти житлові кімнати, особливо спальні, меблями. Не зберігати речі під ліжком (всі поверхні повинні бути легко доступні для прибирання).

Як найчастіше піддавати постільні речі впливу вітру, морозу (низька та висока температура вбивають кліща) й особливо – впливу прямих сонячних променів. Встановлено, що алерген, отриманий із кліщів, не руйнується при кип’ятінні упродовж години, але цілком втрачає свою активність при опромінені ультрафіолетовими променями протягом двох годин.

Якщо у Вас алергія і Ви не можете встановити причину, – спробуйте перевірити своє помешкання на безпечність щодо пилових алергенних кліщів звертайтесь в паразитологічну лабораторію ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», консультації за телефоном 52-49-80.

Ентомолог С.В.Величко