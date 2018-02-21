У квітні в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», яка дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Програма діє на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Список аптек, у яких тернополяни можуть отримати ліки безкоштовно

Мета програми «Доступні ліки» – забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності.

1. Як отримати безкоштовні ліки?

1. Зверніться до лікаря та отримайте правильно виписаний рецепт.

2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки»

3. Отримайте ліки безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

2. Що робити, якщо в аптеці закінчились безкоштовні ліки, або ті, що відшкодовуються?

1. Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку.

2. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку.

3. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

3. Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати?

Реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки».

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто, такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно.

Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату.

Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування.

4. Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без рецепта?

Уряд не буде обмежувати вільний ринок ліків. Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від свого лікаря, – він може це зробити у будь-якій аптеці.

Проте у такому випадку аптека не матиме підстав для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.

Які ліки можна отримати в аптеці безкоштовно в 2018 році?

Програма «Доступні ліки» поширюється на лікарські засоби від серцево-судинних захворювань, діабету II типу і бронхіальної астми. В цілому в список безкоштовних ліків на 2018 рік увійшло понад 200 препаратів.

Ліки підібрані відповідно до діючої речовини, тому отримати в аптеці безкоштовно можна далеко не всі препарати. Затверджений Міністерством охорони здоров’я перелік ліків, які беруть участь в програмі, містить препарати 43 виробників, з яких 21 виробник з країн ЄС, 17 – України, 4 – Індії, 1 – Ізраїлю. Для багатьох українців така допомога держави буде дуже доречною.

Урядова програма «Доступні ліки» безкоштовно надає громадянам України такі лікарські засоби (за МНН — міжнародною непатентованою назвою):

При бронхіальній астмі:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

При серцево-судинних захворюваннях:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

Спіронолактон (Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопідогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бісопролол (Bisoprolol)

При діабеті II типу:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide)