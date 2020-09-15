На Тернопільщині юнака ледь не вбили більярдною кулею

Хоча кривавий інцидент стався ще 4 роки тому, лише нещодавно суд поставив крапку в цій кримінальній історії. Вироком Гусятинського районного суду головного «героя» карної справи засуджено до 5 років позбавлення волі. Оскільки потерпілий примирився зі своїм кривдником і не наполягав на позбавленні волі для нього, наступні півтора року юнак перебуватиме під іспитовим строком. Події відбувались у селі Увисла.

Отож, у жовтні 2016 р. по обіді Сергій зайшов до місцевого бару пограти з другом у більярд. Не встигли хлопці розбити піраміду, як до них підійшов парубок, який із двома друзяками пиячили за одним зі столиків.

«Дай запальничку!» – не попросив, а наказав він Сергієві.

«Я не курю, тож і запальнички не маю», – спокійно відмов той і спробував продовжити гру, проте незнайомець грубо шарпнув за руку.

Сергій незадоволено відштовхнув причепу, той, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не втримався на ногах, послизнувся і впав. Аби припинити конфлікт, хлопці залишили киї, вийшли у двір та стояли, розмовляли. У цей момент галабурдник підкрався до Сергія ззаду й щосили декілька разів вдарив його по потилиці, проломивши кістки основи черепа. Внаслідок удару парубок втратив свідомість і впав. Зважаючи, що за результатами судової медекспертизи потерпілого вдарили твердим важким тупим предметом, цілком можливо, що це була більярдна куля.

Утім, нападник на цьому не заспокоївся, а продовжував бити безпорадного юнака ногами. Нарешті, втамувавши власну лють, він почалапав додому.

Тим часом товариш викликав карету швидкої допомоги. Сергій довго лікувався, проте внаслідок удару втратив слух на одне вухо. До честі нападника, на ранок, добре протверезівши, він приїхав до лікарні і до повного видужання потерпілого компенсував йому витрати на медикаменти. Тож не дивно, що коли справа надійшла до Гусятинського районного суду, потерпілий просив не позбавляти волі свого кривдника та не призначати йому максимальну міру покарання.

Отже, вироком місцевого суду хулігана визнано винним в умисному нанесенні тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч.1 ст. 121 КК), та засуджено до 5 років позбавлення волі.Зважаючи на думку потерпілого, суд визнав можливим реальну кару замінити півторарічним іспитовим строком та зобов’язав засудженого періодично реєструватися в уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та без дозволу не виїжджати за межі України.

Втім, ця історія мала своє продовження. Адже два місяці по тому товариші Сергія зустріли галабурдника в центрі с. Увисла, де, нагадаю, і відбувалися всі ці події, та почали вимагати пояснень та вибачень. Тепер вже 17-річний бешкетник добряче злякався і намагався втекти, тоді один із парубків, 19-річний Андрій спробував його зупинити. У підсумку тепер до лікарні з переламаним носом, синцями та струсом головного мозку потрапив наш горе-герой. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 125 КК України) поліція відкрила кримінальне провадження тепер вже проти Андрія. На щастя, юнак також відбувся легким переляком і зрозумів, що кулаками махати простіше, а важче порозумітись.

Ось так через більярдну кулю ледь не трапилося непоправне.

Олена Густенко



