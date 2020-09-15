У Тернополі розпочинають видавати компенсацію одноразової допомоги «пакунок малюка»

З 1 вересня 2020 року управлінням соціальної політики міської ради відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2021 роках», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року №744, розпочато прийом документів на виплату грошової компенсації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання.

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить 5 тисяч гривень. Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину та може бути використана виключно на придбання дитячих товарів та товарів для породіллі.

Виплачується грошова компенсація у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та уповноваженим банком договору про взаємодію.

Звернутися за грошовою компенсацією можна не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для призначення грошової компенсації отримувачу необхідно подати (надіслати) до управління соціальної політики міської ради наступні документи:

– заяву затвердженого зразка у паперовій або електронній формі із зазначенням реквізитів спеціального рахунка;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

– копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

В окремих випадках заявники додають:

-копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

-копію рішення про встановлення опіки (у раз здійснення опіки над дитиною);

-копію рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

-копію рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

До заяви в електронній формі отримувач додає фотокопії вищевказаних документів.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (068) 921-66-47 або (0352) 23-66-04.

Документи приймаються за адресою: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8.