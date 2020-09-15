Які карантинні правила діють в гуртожитках медуніверситету в Тернополі

У новому навчальному році через пандемію коронавірусу в Україні запроваджені чіткі правила не лише для освітніх закладів, але й «суміжних» з ними установ. Наприклад, студентських гуртожитків.

Про умови проживання в гуртожитках ТНМУ ім. Івана Горбачевського під час карантину розповів директор студмістечка Юрій Балабан.

– На території студмістечка нашого університету розташовані чотири гуртожитки. Всі вони готові до нового навчального року. Зроблено поточний ремонт у кімнатах, де житимуть першокурсники, в приміщеннях загального користування. Нові правила проживання студентів-медиків відповідають рекомендаціям Міністерства охорони здоров’я щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). У приміщеннях загального користування – коридорах, на кухні – мешканці перебувають у респіраторах або захисних масках і дотримуються дистанції. Без маски – лише у власній кімнаті. В кожному гуртожитку облаштували ізолятор на два ліжко-місця для осіб із симптомами респіраторного захворювання чи підвищеною температурою до отримання ними консультації медичного працівника. Тут також зможуть перебувати студенти, якщо з’ясують, що вони контактували з коронавірусними хворими, – до отримання результатів ПЛР-тесту.

Масові заходи в гуртожитках заборонені. Діє пропускна система. При вході до будівлі облаштували місця для дезінфекції рук антисептиками. І для мешканців, і для працівників гуртожитків, які приходять вранці на роботу. обов’язковим є щоденний температурний скринінг безконтактним методом. Кожен відвідувач, переступивши поріг, теж проходить скринінг температури інфрачервоним безконтактним термометром. Переконалася в цьому особисто. Використовувати індивідуальні засоби захисту – маски, респіратори та користуватися антисептиками нині стало правилом для всіх, хто перебуває в гуртожитку.

Лідія ХМІЛЯР

Медична академія