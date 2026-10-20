На Тернопільщині засмітили тисячі квадратних метрів землі… яблучними вичавками

У Скала-Подільській громаді Чортківського району Тернопільської області виявили засмічення земель відходами, схожими на залишки переробки яблук. Площа забрудненої території становить 7300 квадратних метрів, а розмір завданої шкоди оцінили у 808 110 гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Під час заходів із виявлення порушень природоохоронного законодавства державні інспектори обстежили територію поблизу селища Скала-Подільська. Там зафіксували значні скупчення відходів, які за зовнішніми ознаками нагадують яблучні вичавки.

Фахівці інспекції розрахували розмір шкоди, завданої внаслідок засмічення земель. За затвердженою методикою сума становить 808 110 гривень.

Наразі екологічна інспекція готує матеріали для передачі правоохоронцям. Вони мають встановити осіб, причетних до засмічення території, та вжити заходів відповідно до законодавства.

В екологічній інспекції наголошують, що несанкціоноване розміщення відходів може погіршувати стан ґрунтів, створювати ризики їх забруднення та негативно впливати на довкілля.