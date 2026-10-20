Води може не бути три доби: жителів громади на Тернопільщині закликали зробити запас

Жителів Великобірківської громади на Тернопільщині закликали підготувати запас питної та технічної води щонайменше на 72 години. Це необхідно на випадок аварій, ремонтних робіт або перебоїв в енергосистемі, через які водопостачання можуть тимчасово призупинити.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Добробут» Великобірківської селищної ради.

За рекомендаціями підприємства, на одну людину варто підготувати щонайменше 9 літрів питної води на три доби — з розрахунку 3 літри на день. Для технічних потреб, зокрема гігієни та приготування їжі, рекомендують мати ще від 6 до 12 літрів на особу.

Якщо в родині є діти, вагітні жінки, люди старшого віку або люди з інвалідністю, запас води радять збільшити.

Воду потрібно зберігати в чистих, щільно закритих ємностях у прохолодному темному місці, захищеному від сонячних променів. Пляшки варто підписати, розділивши питну й технічну воду. Перед повторним наповненням тару необхідно вимити.

У разі припинення водопостачання жителів просять ощадливо використовувати запаси та стежити за офіційними повідомленнями селищної ради й КП «Добробут» щодо відновлення подачі води та можливих місць її підвезення.

Якщо доведеться використовувати воду з неперевірених джерел, зокрема колодязів або каптажів, її рекомендують кип’ятити щонайменше одну хвилину.

У комунальному підприємстві наголошують, що заклик підготувати запас води пов’язаний із можливими аварійними ситуаціями, ремонтами та збоями в енергосистемі. Про конкретне заплановане відключення води в повідомленні не йдеться.