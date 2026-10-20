Знову уражено енергетичну інфраструктуру Кременецького району, – Віталій Кудлак

У Кременецькому районі Тернопільської області зафіксували чергові ураження об’єктів енергетичної інфраструктури. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки та ремонтні роботи після завершення повітряної тривоги.

Про це повідомив Віталій Кудлак.

За його словами, фахівці приступлять до робіт одразу після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір Тернопільщини. За інформацією начальника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, внаслідок атаки пошкоджено три об’єкти енергетики в Кременецькому районі та приватні домогосподарства у Чортківському районі. Станом на 08:00 інформації про потерпілих не надходило.