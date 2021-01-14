На Тернопільщині затримали чоловіка, який знав паролі користувачів різних соцмереж

Кіберполіція Тернопільщини викрила місцевого жителя у збуті конфіденційної інформації користувачів Інтернету.

Фігурант у мережі перепродавав незаконно здобуті бази логінів і паролів користувачів різних соцмереж. За такі дії йому може загрожувати до двох років ув’язнення.

Наразі кіберполіцейські встановлюють потерпілих від протиправної діяльності.

Аби захистити конференційну інформацію від сторонніх, кіберполіція радить: – використовувати сервіси з двофакторною аутентифікацією; – створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для декількох ресурсів; – не використовувати фінансовий номер телефону для авторизації у соціальних мережах; – не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів; – не переходити за сумнівними гіперпосиланнями; – надати перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею WI-FI. – завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел; – використовувати антивірусне програмне забезпечення.