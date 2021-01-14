09:00 | 14.01.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині затримали чоловіка, який знав паролі користувачів різних соцмереж

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Кіберполіція Тернопільщини викрила місцевого жителя у збуті конфіденційної інформації користувачів Інтернету.

Фігурант у мережі перепродавав незаконно здобуті бази логінів і паролів користувачів різних соцмереж. За такі дії йому може загрожувати до двох років ув’язнення.
Наразі кіберполіцейські встановлюють потерпілих від протиправної діяльності.

Аби захистити конференційну інформацію від сторонніх, кіберполіція радить:

– використовувати сервіси з двофакторною аутентифікацією;

– створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для декількох ресурсів;

– не використовувати фінансовий номер телефону для авторизації у соціальних мережах;

– не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів;

– не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

– надати перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею WI-FI.

– завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел;

– використовувати антивірусне програмне забезпечення.

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