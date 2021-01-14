На Тернопільщині затримали чоловіка, який знав паролі користувачів різних соцмереж
Кіберполіція Тернопільщини викрила місцевого жителя у збуті конфіденційної інформації користувачів Інтернету.
Аби захистити конференційну інформацію від сторонніх, кіберполіція радить:
– використовувати сервіси з двофакторною аутентифікацією;
– створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для декількох ресурсів;
– не використовувати фінансовий номер телефону для авторизації у соціальних мережах;
– не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів;
– не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
– надати перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею WI-FI.
– завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел;
– використовувати антивірусне програмне забезпечення.