Коронавірус на Тернопільщині 14 січня: 209 нових випадків
❗️209 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 76 р. м. Кременець, жінка 55 р. Лановецький район с. Шушківці)
🔺одужало – 169 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 815
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 35660 осіб;
🔺одужало – 32286 осіб;
🔺летальних випадків – 489 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9946 (8374 одужало, 113 летальних);
– Бережанський район – 1832 (1708 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1662 (1545 одужало, 31 летальних);
– Бучацький район – 1282 (1201 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1734 (1628 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1530 (1420 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1778 (1608 одужало, 25 летальних);
– Зборівський район – 804 (759 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1066 (969 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2069 (1877 одужало, 34 летальних);
– Лановецький район – 918 (882 одужало, 3 летальних);
– Монастириський район – 1172 (1118 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1426 (1346 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 482 (465 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1420 (1337 одужало, 30 летальних);
– Тернопільський район – 3031 (2655 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2385 (2319 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1123 (1075 одужало, 21 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (85 осіб)
⭕️Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 2
• с. Літятин – 4
• с. Слов’ятин – 1
⭕️Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Королівка – 1
⭕️Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Стінка – 3
• с. Язловець – 1
⭕️Гусятинський район (6 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 2
• с. Яблунів – 1
• с. Оришківці – 1
⭕️Заліщицький район (4 особи):
• м. Заліщики – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Печорна – 1
⭕️Збаразький район (24 особи):
• м. Збараж – 11
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Залужжя – 3
• с. Стриївка – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Старий Збараж – 1
• с. Тарасівка – 2
• с. Ліски – 1
• с. Малі Вікнини – 1
⭕️Зборівський район (3 особи):
• с. Кальне – 3
⭕️Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Ценів – 1
⭕️Кременецький район (21 особа):
• м. Кременець – 8
• с. Старий Олексинець – 3
• с. Іванківці – 1
• с. Сапанів – 3
• с. Івання – 4
• с. Білокриниця – 2
⭕️Лановецький район (1 особа):
• с. Шишківці – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• с. Григорів – 1
⭕️Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Староміщина – 1
⭕️Підгаєцький район (4 особи):
• с. Голендра – 4
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• с. Мшанець – 1
• с. Бурканів – 1
• с. Дворіччя – 1
⭕️Тернопільський район (20 осіб):
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Великі Гаї – 2
• с. Біла – 2
• с. Довжанка – 1
• с. Дичків – 1
• с. Байківці – 1
• с. Дубівці – 1
• с. Петриків – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Підгородне – 2
⭕️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Росохач – 1
⭕️Шумський район (8 осіб):
• с. Шумськ – 1
• с. Боложівка – 3
• с. Жолоби – 1
• с. Матвіївці – 1
• с. Малі Садки – 1
• с. Биківці – 1