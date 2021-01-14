Коронавірус на Тернопільщині 14 січня: 209 нових випадків

❗️209 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (чоловік 76 р. м. Кременець, жінка 55 р. Лановецький район с. Шушківці)

🔺одужало – 169 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 815

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 35660 осіб;

🔺одужало – 32286 осіб;

🔺летальних випадків – 489 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 9946 (8374 одужало, 113 летальних);

– Бережанський район – 1832 (1708 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1662 (1545 одужало, 31 летальних);

– Бучацький район – 1282 (1201 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1734 (1628 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1530 (1420 одужало, 30 летальних);

– Збаразький район – 1778 (1608 одужало, 25 летальних);

– Зборівський район – 804 (759 одужало, 11 летальних);

– Козівський район – 1066 (969 одужало, 7 летальних);

– Кременецький район – 2069 (1877 одужало, 34 летальних);

– Лановецький район – 918 (882 одужало, 3 летальних);

– Монастириський район – 1172 (1118 одужало, 23 летальних);

– Підволочиський район – 1426 (1346 одужало, 17 летальних);

– Підгаєцький район – 482 (465 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1420 (1337 одужало, 30 летальних);

– Тернопільський район – 3031 (2655 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2385 (2319 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1123 (1075 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (85 осіб)

⭕️Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 2

• с. Літятин – 4

• с. Слов’ятин – 1

⭕️Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Королівка – 1

⭕️Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Стінка – 3

• с. Язловець – 1

⭕️Гусятинський район (6 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 2

• с. Яблунів – 1

• с. Оришківці – 1

⭕️Заліщицький район (4 особи):

• м. Заліщики – 2

• с. Добрівляни – 1

• с. Печорна – 1

⭕️Збаразький район (24 особи):

• м. Збараж – 11

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Кобилля – 1

• с. Залужжя – 3

• с. Стриївка – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Старий Збараж – 1

• с. Тарасівка – 2

• с. Ліски – 1

• с. Малі Вікнини – 1

⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Кальне – 3

⭕️Козівський район (6 осіб):

• смт Козова – 4

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Ценів – 1

⭕️Кременецький район (21 особа):

• м. Кременець – 8

• с. Старий Олексинець – 3

• с. Іванківці – 1

• с. Сапанів – 3

• с. Івання – 4

• с. Білокриниця – 2

⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Шишківці – 1

⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Григорів – 1

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 3

• с. Староміщина – 1

⭕️Підгаєцький район (4 особи):

• с. Голендра – 4

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• с. Мшанець – 1

• с. Бурканів – 1

• с. Дворіччя – 1

⭕️Тернопільський район (20 осіб):

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Великі Гаї – 2

• с. Біла – 2

• с. Довжанка – 1

• с. Дичків – 1

• с. Байківці – 1

• с. Дубівці – 1

• с. Петриків – 3

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Підгородне – 2

⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Росохач – 1

⭕️Шумський район (8 осіб):

• с. Шумськ – 1

• с. Боложівка – 3

• с. Жолоби – 1

• с. Матвіївці – 1

• с. Малі Садки – 1

• с. Биківці – 1