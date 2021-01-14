Тернополяни можуть безкоштовно отримати засоби реабілітації
Послуги з прокату надаються безкоштовно у Тернопільському міському територіальному центрі.
У тимчасове користування тернополяни, зокрема, можуть отримати: інвалідні візки, ходунки-рамки, милиці, тощо.
Для отримання засобів реабілітації:
заява та договір (заповнюються на місці);
паспорт;
ідентифікаційний код (оригінал, копія);
оригінали особистих документів довіреної особи.
За детальною інформацією прохання звертатися у міський територіальний центр за адресою: вул. Лисенка, 8, тел.: (0352) 22-02-62, 067 5305940.