10:00 | 14.01.2021
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Новини Тернополя 

Тернополяни можуть безкоштовно отримати засоби реабілітації

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Послуги з прокату надаються безкоштовно у Тернопільському міському територіальному центрі.

‼️ У тимчасове користування тернополяни, зокрема, можуть отримати: інвалідні візки, ходунки-рамки, милиці, тощо.
☝️ Для отримання засобів реабілітації:
🔷 заява та договір (заповнюються на місці);
🔷 паспорт;
🔷 ідентифікаційний код (оригінал, копія);
🔷 оригінали особистих документів довіреної особи.

🔎За детальною інформацією прохання звертатися у міський територіальний центр за адресою: вул. Лисенка, 8, тел.: (0352) 22-02-62, 067 5305940.

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