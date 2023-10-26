Cьогоднi, 26 жовтня, дeтeктиви НАБУ пpоводять обшуки нa Тepнопiльщинi.

За інформацією, Романа Довбенка роводяться обшуки у відомого адвоката-мільйонера – Ростислава Лукашова, судді господарського суду та його помічника, і в керівництва Велико Березовицької ОТГ за отримання частини хабаря від загальної суми, яку вимагали, (350 000 доларів США).

Зaгaлом цього дня НAБУ пpоводить 12 обшукiв нa тepитоpiї Тepнопiльщини.

За інформацією “НАЖИВО!”, пpичиною тaких подiй cтaв мicцeвий aгpapiй – Оpecт Caмотягa, який здiйcнює дiяльнicть нa ciльcькогоcподapcьких зeмлях нaвколо Тepнополя.

Господарський суд Тернопiльської областi спростовує поширену у засобах ЗМI iнформацiю про обшуки у голови суду Володимира Гевка та його попередника Сергiя Стопника. Поширена iнформацiя не вiдповiдає дiйсностi. Такi обшуки у зазначених осiб не проводилися, – повідомляють на офiцiйному сайтi суду.

Поки НАБУ мовчить, коментар надав голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко.

За його словами, історія тягнеться ще з часу, коли один з теперішніх підприємців, який судиться з громадою, був посадовою особою колишнього колгоспу.

Після розпаювання цього колгоспу, майнові сертифікати, як того вимагало законодавство, роздали людям, але майно в натурі не вивели.

І тоді ця посадова особа колишнього колгоспу, яка створила уже своє підприємство, вирішила цим скористатися, назвавши себе правонаступником колгоспу та самовільно захопивши земельні ділянки під господарськими дворами. З того часу і тягнеться боротьба між цим горе-підприємцем і владою на місці, яка не дає йому вкрасти ні приміщення, ні землю під ними. Документів про правонаступництво – немає. Суди тривають. Таким чином, незаконно використовується майно вже понад 15 років, за яке громада не отримала у вигляді податків та зборів ні копійки, – розповідає Андрій Галайко.

Значний час цей конфлікт перебуває у судах, але без документів підприємець не може нічого довести, оскільки раніше селищна рада, а тепер громада – постійно тримають питання на контролі та надають факти, які не дозволяють вкрасти майно в людей та землю в громади навіть на основі рішення судів, – розповідає селищний голова.

Фото Роман Довбенко.