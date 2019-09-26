На Тернопільщині “жовтий рівень” небезпеки – рятувальники радять водіям бути особливо уважними

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 27 вересня в Тернопільській області та м.Тернопіль, вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 – 500 м., – повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Аби уникнути надзвичайних подій, що можуть виникнути внаслідок туману, рекомендуємо водіям транспортних засобів бути особливо уважними та обережними на дорозі. Під час керування автомобілем не перевищуйте швидкість руху; користуйтесь пасками безпеки; за наявності протитуманних фар увімкніть їх одночасно з ближнім світлом; тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці вмикайте аварійну світлову сигналізацію; уникайте різких маневрів на дорозі, – йдеться в оголошенні Управління.