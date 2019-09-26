У жовтні на Лановеччині відкриють портативний центр дозвілля

Проект, який реалізовують у Юськовецькому стростинському окрузі за підтримки ФРГО Західноукраїнський ресурсний центр, обговорили вчора представники Молодіжної ради та найактивніші люди села Юськівці Лановецького району.

Біля школи тут буде портативний центр дозвілля, який відкриють уже в жовтні цього року. Технічне забезпечення центру дозволятиме показувати фільми під відкритим небом, проводити культурні заходи та приймати гостей з усієї громади.

Минулого року учні Юськовецької ЗОШ разом з вчителями посадили на локації проекту туї. У квітні для реалізації мрії Людмила Адамчук, заступник генерального директора ТОВ “Волочиськ-Агро”, вручила подарунковий сертифікат на 10 000 грн. За ці кошти замовили лавочки, які встановлять до відкриття простору. Цими днями очікується прибуття техніки — основи усього центру.

Юрко Матевощук, голова Молодіжної ради та директор Культурного центру народного художника України Івана Марчука, поділився з учасниками зустрічі досвідом із реалізації та організації роботи культурних проектів.