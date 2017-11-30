На Збаражчині минулої ночі згорів автобус
Минулої ночі на території автотранспортного підприємства в Збаразькому районі загорівся гараж.
Пожежники, які приїхали на виклик, застали палаючий гараж, в якому були чотири автобуси марки SKANIA. Через годину полум’я погасили.
Один автобус згорів повністю, знищено також два десятки вікон, інструменти, деталі до автобусів, дуже пошкоджене приміщення гаражу. На щастя, з людей ніхто не постраждав.
Причина займання наразі не відома.
За інформацією Управління ДСНС України у Тернопільській області.