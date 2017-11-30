Новини Тернополя 

На Збаражчині минулої ночі згорів автобус

Irena 32 Views Прокоментуй!

Минулої ночі на території автотранспортного підприємства в Збаразькому районі загорівся гараж.

Пожежники, які приїхали на виклик, застали палаючий гараж, в якому були чотири автобуси марки SKANIA. Через годину полум’я погасили.

 Один автобус згорів повністю, знищено також два десятки вікон, інструменти, деталі до автобусів, дуже пошкоджене приміщення гаражу. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Причина займання наразі не відома.

За інформацією Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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