На Збаражчині минулої ночі згорів автобус

Минулої ночі на території автотранспортного підприємства в Збаразькому районі загорівся гараж.

Пожежники, які приїхали на виклик, застали палаючий гараж, в якому були чотири автобуси марки SKANIA. Через годину полум’я погасили.

Один автобус згорів повністю, знищено також два десятки вікон, інструменти, деталі до автобусів, дуже пошкоджене приміщення гаражу. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Причина займання наразі не відома.

За інформацією Управління ДСНС України у Тернопільській області.