Заліщики – місто дивовижне, насамперед, своїми людьми. Воно надихає і спонукає діяти в напрямку добрих справ, яким від початку року дано гарний старт із загальноміських програм розвитку. Відрадно, що заліщани підтримують усі починання. Ентузіасти в нас не перевелися. Так, заліщанин Цупер Любомир подарував місту три ковані лавки. Сам Любомир Михайлович був стриманий у коментарях, зазначив лише, що про добрі справи не треба говорити, їх варто робити. Міська рада дякує пану Любомирові за ініціативу у покращенні благоустрою міста і закликає всіх бути патріотами свого краю не на словах, а на ділі.