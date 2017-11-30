Що в «Шустов-спирт» на Тернопільщині не так

З 6 по 9 листопада 2017 року фахівці Управління Держпраці у Тернопільській області здійснили перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці ТДВ «Шустов-спирт».

Підприємство отримало необхідні дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки і експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, зареєстровано декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця, вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки.

Під час перевірки виявлено ряд порушень. Так, на підприємстві не проводиться один раз на рік перегляд Переліку робіт з підвищеною небезпекою, на території підприємства не вивішена схема маршрутів руху транспортних засобів та дорожні знаки, на робочому місці охоронника не вивішено інструкцію з охорони праці та схему руху охоронника по території підприємства. Не розроблені інструкції при виконанні робіт в діючих електроустановках, не проведено випробування електрозахисних засобів. Також не розроблена інструкція з охорони праці по ручному переміщенню вантажів.

Головними державними інспекторами видано 4 приписи директору підприємства до виконання, притягнуто до адміністративної відповідальності двох посадових осіб.

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