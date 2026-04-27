У Тернополі нетверезий водій електромопеда в’їхав у відбійник

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електромопеда, внаслідок якої постраждав місцевий житель.

Інцидент трапився близько 20:20 на вулиці Замонастирській в обласному центрі. За попередніми даними, 35-річний тернополянин, керуючи електромопедом Dozer, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду — відбійник.

У результаті аварії чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні. Також встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Обставини події з’ясовуються.