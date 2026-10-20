Нічна атака на Тернопільщину: пошкоджено три об’єкти енергетики та приватні будинки

У ніч на 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір Тернопільської області. Внаслідок атаки пошкоджено три об’єкти енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі та приватні домогосподарства у Чортківському районі.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити населення без електроенергії та тепла.

На місцях пошкоджень працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 08:00 інформації про потерпілих не надходило.