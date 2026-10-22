Неіснуюче будівництво на землях оборонного підприємства: на Тернопільщині судитимуть посадовця

Реєстрація неіснуючої нерухомості на землях оборонного підприємства: справа посадовця міськради в суді.

За даними слідства, начальник реєстраційного відділу однієї з міських рад Тернопільщини зареєстрував за приватними структурами право власності на об’єкти будівництва, яких насправді не існувало.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували щодо нього обвинувальний акт до суду.

Встановлено, що у лютому 2022 року посадовець зареєстрував за приватними структурами право власності на об’єкти незавершеного будівництва, нібито розташовані на землях державного підприємства оборонно-промислового комплексу.

Для реєстрації використали документи з ознаками підроблення – технічні паспорти, договори про спільну діяльність і довідки про присвоєння адрес, які фактично не видавалися. При цьому дозволів на будівництво та правовстановлюючих документів на землю не було.

Попри це, посадовець не перевірив належним чином подані документи та замість відмови зареєстрував право власності. Під час оглядів встановили, що жодних об’єктів будівництва на цих ділянках немає.

За результатами експертиз та нормативної грошової оцінки вартість земельних ділянок перевищує 17 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру у травні цього року. Його обвинувачують у несанкціонованих діях з інформацією в автоматизованих системах (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).

За позовами прокурорів суд уже скасував реєстрацію щодо двох земельних ділянок. Ще один позов перебуває на розгляді. Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у Львові.