Не лише павербанк і тушонка: що знадобиться під час тривалих відключень світла – перелік

Зважаючи на загрозу масштабних обстрілів і тривалих відключень світла, люди завчасно готуються до критичних сценаріїв.

Така підготовка може викликати тривогу або навіть панічний настрій і, як наслідок, дуже легко скупити забагато запасів. Натомість дехто навпаки не знає, з чого починати підготовку на випадок блекаутів.

Щоб полегшити цей непростий процес, ми зібрали для вас список речей, які знадобляться на 10 днів для 2 людей в умовах тривалих відключень.

Про те, скільки продуктів і води потрібно, як їх зберігати і які ліки та господарські товари можуть знадобитися, “УП.Життя” розповіли:

доцентка факультету Харчових наук, нутриціології та управління якістю НУБІП Любов Ткаченко ;

; сімейна лікарка Юлія Мельничук ;

; Державна служба України з надзвичайних ситуацій ;

; ветеринарна лікарка Євгенія Михайловська ;

; експерт з екстремального виживання Ярослав Рачинський.

Які запаси їжі зробити?

Харчова технологиня радить запасатися поживними продуктами, багатими на білок (мʼясо, риба, бобові) та повільні вуглеводи (крупи, макаронні вироби, цільнозерновий хліб) – вони наситять вас надовго.

Також необхідно дотримуватися своєї норми жирів, хоч у раціоні їх потрібно найменше. “Добрати” корисні жири можна з горіхів та насіння.

На 10 днів вам знадобляться такі продукти тривалого зберігання:

консерви (рибні та мʼясні) – 10-15 банок ;

; крупи – 5 упаковок ;

; пюре/супи швидкого приготування – 10-15 упаковок ;

; сублімати (готові страви, які потребують запарювання, зокрема картопляне пюре/крупа з мʼясом, борщ тощо) – 10 упаковок ;

; сушене мʼясо – 5-10 упаковок ;

; сушені овочі – 5 упаковок ;

; сухофрукти та горішки – 5 упаковок ;

; сухе молоко та дитяча суміш (за потреби).

Також варто перевірити терміни придатності солі та цукру, які є у вас вдома, та, за потреби, оновити запаси.

Термін зберігання круп та макаронних виробів – 1 рік, якщо дотримуватися певних умов зберігання:

уникати вологи;

не пересипати крупи з упаковок у контейнери;

не зберігати крупи в морозилці.

Консерви, дитячі суміші, сухе молоко, сушене мʼясо та сушені овочі/фрукти необхідно зберігати в оригінальних пакуваннях у темному сухому місці при температурі від +10°C до +21°C. Водночас сушене мʼясо після відкриття упаковки рекомендовано тримати в холодильнику.

Скільки води потрібно?

За нормами споживання питної води, потрібно мінімум 3-4 літри на 1 людину на 1 добу з урахуванням приготування їжі та напоїв.

Тобто, на 2-х людей на 10 днів потрібно запастися щонайменше 60-80 літрами питної води.

“Врахуйте, якщо температура за вікном мінусова – розхід питної буде меншим”, – наголошує харчова технологиня.

Фільтри та таблетки для знезараження води допоможуть вам у разі дефіциту питної води.

“Я б радив також придбати фільтри, які накручуються безпосередньо на пляшку. Через них можна проганяти від 2 тисяч літрів”, – рекомендує експерт з екстремального виживання Ярослав Рачинський.

У ДСНС також радять купити термос, який точно знадобиться під час тривалих відключень світла.

Також варто запастися технічною водою на випадок відключення водопостачання. Дорослій людині вистачить 10 літрів води на день, щоб задовольнити базові гігієнічні потреби .

Втім, мінімальна кількість води не завжди може забезпечити комфорт і допомогти повністю забути про відсутність водопостачання.

Також варто не забувати про запаси води для змиву унітазу – щонайменше одну 5-літрову баклажку на добу.

“Технічні потреби, які й питні, у кожної людини різні. Тому було б доцільно зробити щоденний розрахунок, скільки води на день людина використовує, і на основі цієї інформації робити запаси”, – говорить фахівець ДСНС.

Якщо у вас є домашній улюбленець, врахуйте також його добову потребу у воді.

Які запаси ліків зробити?

Медична експертка наголошує, що аптечку варто сформувати заздалегідь, але деякі препарати може призначати лише лікар – особливо антибіотики чи інші рецептурні медикаменти.

Найважливіша частина аптечки — це ліки проти хронічних хвороб, які людина приймає регулярно. Йдеться насамперед про:

антигіпертензивні препарати, якщо є артеріальна гіпертензія;

цукрознижувальні препарати, якщо є цукровий діабет;

гормональні препарати;

протисудомні препарати;

інгалятори при бронхіальній астмі;

антидепресанти чи інші препарати, виписані психіатром;

оральні контрацептиви тощо.

“Запас ліків бажано мати на 2-3 місяці вперед, особливо якщо це препарати, лікування якими не можна переривати”, – говорить сімейна лікарка.

Також в аптечці мають бути базові препарати, без яких важко обійтися в період гострого стану:

знеболювальні, протизапальні та жарознижувальні засоби на основі парацетамолу та ібупрофену;

антигістамінні препарати на випадок алергії з цетиризином, лоратадином, дезлоратадином;

сольовий розчин для промивання носа;

судинозвужувальні краплі для носа;

електролітні розчини при кишкових інфекціях;

протиблювотні препарати;

препарати від діареї;

антисептичні розчини, пластир, серветки, бинт;

зволожувальний крем.

Заздалегідь перевірте, чи є серед ваших препаратів ті, що потребують зберігання в холодильнику.

“Не кладіть ліки в морозильну камеру — деякі препарати втрачають властивості після заморожування”, – наголошує медикиня.

Для препаратів із особливими умовами зберігання заздалегідь продумайте резервний варіант: термосумку, холодові елементи або доступ до місця, де можна підтримувати необхідну температуру. Також важливо регулярно перевіряти терміни придатності ліків у вашій аптечці.

Крім того, експертка нагадала про неочевидні речі в аптечці, які можуть знадобитися:

еластичний бинт;

турнікет;

термометр (якщо він електронний – запас батарейок до нього);

шприц-дозатор (особливо, якщо є діти);

медична документація (а також копії в електронному форматі);

спейсер для інгаляцій;

гідрогелева повʼязка при опіках;

Які ліки знадобляться для дітей?

Окремо потрібно мати медичні препарати для дітей:

парацетамол та ібупрофен в сиропі, альтернатива — свічки (супозиторії) при вираженій рвотні чи якщо дитина не може випити сироп;

антигістамінні;

фізрозчин для промивання носа;

судинозвужувальні краплі в ніс – після консультації лікаря (враховуючи вік дитини);

(враховуючи вік дитини); протиблювотні та протидіарейні ліки;

розчини для регідратації;

антисептик, пластир, бинт;

ліки, які дитина приймає постійно;

розчини для інгаляцій (небули), якщо дитина схильна до станів, що потребують інгаляцій.

Якщо дитина має певні хвороби чи специфічні потреби, краще скласти аптечку разом з педіатром.

Які засоби гігієни необхідні?

Окрім ліків, також важливо зробити запаси деяких засобів гігієни, які можуть знадобитися під час тривалих відключень світла.

На 10 днів достатньо мати по одній запасній упаковці кожного засобу:

рідке мило;

спиртовий антисептик;

вологі серветки;

паперові рушники;

вологі серветки;

сухий шампунь;

зубна паста та щітки;

засоби жіночої гігієни;

підгузки (упаковка від 70 штук).

Для туалету у разі відсутності водопостачання корисними будуть запаси по упаковці:

туалетного паперу,

вологих серветок,

великих міцних поліетиленових пакетів,

пакетів для сміття,

одноразових пелюшок (якщо є діти),

засобів для прибирання та дезінфекції поверхонь.

Які запаси зробити для тварин?

Відповідальні петбатьки знають, що відключення світла та дефіцит у магазинах можуть завдати дискомфорту їхнім улюбленцям. Саме тому варто заздалегідь подбати про необхідні резерви для чотирилапих.

Попіклуйтеся про запаси сухого та вологого корму. Втім, зважайте на терміни придатності їжі для домашніх улюбленців – якщо готуєте стратегічні запаси.

На 10 днів для кота буде достатньо мати про запас:

сухого корму – від 1 кг;

вологого корму – 5 упаковок.

Під час підготовки запасів для собак враховуйте вагу вашого улюбленця.

Їжу та смаколики для чотирилапого потрібно зберігати в темній, сухій шафі, подалі від джерел тепла, вологи та прямих сонячних променів, щоб вони не псувалися надто швидко.

Також варто подбати про запаси наповнювачів для котячих туалетів – 6-12 літрів про запас.

Якщо тварина має хронічні хвороби (зокрема, розлади травлення) – краще мати заначку дієтичного корму.

Навіть якщо улюбленець на домашньому харчуванні – зверніть увагу на те, що під час відключень світла у вас не завжди може бути доступ до свіжої або замороженої їжі. У такому випадку також варто запастися готовим кормом.

Що має бути у ветаптечці?

Якщо у вашого улюбленця є хронічні захворювання, варто запастися життєво необхідними препаратами для тварини:

знеболювальні;

протинабрякові препарати;

засоби для поповнення води в організмі;

протиалергічні.

Якщо в улюбленця немає хронічних хвороб, потрібно зібрати базовий набір медикаментів:

обробки від паразитів;

знеболювальні (зокрема, мелоксикам);

протиблювотні;

розчини для регідратації;

безспиртові засоби для обробки ран (наприклад, хлоргексидин);

бинти та повʼязки.

“Памʼятайте, що знеболювальні для людей (парацетамол, ібупрофен) є токсичними для домашніх улюбленців”, – наголошує ветлікарка.

Тому для підбору знеболювальних, які підійдуть саме вашій тварині, – краще звернутися до вашого ветеринара.

У домашній ветаптечці також буде корисним фізрозчин – для промивання очей, носа та ран.

“Цей розчин не подразнює, не висушує, не провокує набряки. Він стерильний, тому його можна використовувати для всіх потреб”, – говорить Євгенія Михайловська.

Якщо ваш улюбленець захворів на респіраторну інфекцію (застуду), а можливості потрапити до клініки немає – можна перечекати цей період, зволожити повітря в квартирі та промити тварині ніс.

“Якщо кашель та шмарклі не пройдуть через 10-14 днів, – можемо підозрювати, що є бактеріальна мікрофлора, яка є показанням до антибіотиків”, – резюмує ветлікарка.

Експертка радить не призначати антибіотики своєму улюбленцю самостійно, а у разі тривалої застуди – звернутися до ветеринара.

Препаратами для обробки від паразитів варто запастися не лише на випадок блекаутів, а й з огляду на можливість перебоїв з постачанням препаратів до ветаптек.

Також дуже важливо перевірити та, за потреби, поновити вакцинацію улюбленця. Тварини віком до 1-2 років більш схильні до вірусних інфекцій, яких можна уникнути за допомогою щеплення.

Які побутові речі потрібні?

Хімічні грілки можуть зігрівати вас протягом кількох годин. Є й такі, що можна використовувати повторно. Тому варто мати 5-10 штук про запас.

Проте зауважте, що хімічні грілки можуть спричинити опіки у дітей.

“Старі добрі гумові грілки – це хороша альтернатива, щоб зігрітися в домашніх умовах, якщо є гаряча вода або можливість набрати її в пункті незламності”, – радить фахівець ДСНС.

Також бажано запастися хоча б одним пальником на газовому балоні. Якщо сімʼя велика – можна купити 5-літровий балон. Заправляти їх можна на спеціалізованих автомобільних заправках.

Памʼятайте, що газові балони потрібно зберігати в сухому, добре провітрюваному місці, подалі від батарей, вікон та відкритого вогню при оптимальній температурі від +5°C до +25°C.

“Користуватися туристичними пальниками – доволі небезпечно, адже такий спосіб нагрівання води може призвести до вибуху засобу”, – каже експерт ДСНС.

Він радить використовувати туристичний пальник дуже обережно: у провітрюваному приміщенні та лише на короткий час. Для приготування їжі такі пальники не призначені.

Для забезпечення освітлення фахівці радять запастися 2-5 ліхтариками, які працюють від:

акумуляторної батареї;

батарейок;

хімічної реакції.

Також у пригоді стануть гірлянди та світлодіодні стрічки.

“Свічки я б радив використовувати у крайніх випадках, адже це – джерело відкритого вогню, яке несе небезпеку”, – наголошує працівник ДСНС.

Також удома знадобляться додаткові:

пара запальничок;

блок сірників;

упаковка батарейок.

А враховуючи всі небезпеки, які можуть спіткати українців під час відключень світла, рятувальник нагадав про важливість наявності вогнегасника удома.

Життя