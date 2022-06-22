Нове керівництво Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області створює всі умови для розвитку підприємства

В. о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Олега Галицького було призначено на посаду напередодні російського вторгнення в Україну.

У перші ж дні війна призвела до тимчасового призупинення діяльності деяких держорганів. Однак, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області незважаючи ні на що, продовжив свою роботу. Адже на думку керівництва, в умовах війни вкрай важливо, аби механізм держави безперебійно працював. Саме він забезпечує та підтримує оборону України та водночас дає змогу суспільству отримувати життєво важливі функції та послуги, реалізація яких забезпечується, зокрема, органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державного сектору економіки.

Завдяки високому професіоналізму, принциповості та прозорості роботи нового виконувача обов’язків начальника РОРВ у Тернопільській області вдалося припинити негативні явища, які створювало на підприємстві попереднє керівництво. Зокрема це стосується не раціонального використання техніки та майна у власних інтересах. Також Олегом Галицьким посилено відповідальність та професійне ставлення до вирішення складних питань. Особливу увагу приділяють покращенню матеріально-технічної бази, адже останні роки вона не отримувала жодного оновлення та була доведена до зубожіння.

В умовах воєнного стану усі працівники РОВР у Тернопільській області забезпечені своєчасною виплатою заробітної плати та преміюванням. У колективі панує позитивний мікроклімат, усі працюють злагоджено, як єдиний механізм.

Керівництво РОВР у Тернопільській області не приховує, що у галузі є чимало проблем, однак вирішуються вони максимально прозоро, з інформуванням про всі заходи та залученням до роботи представників органів виконавчої влади.

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України. Цей напрям роботи, потребує підвищеної уваги та концентрації усіх зусиль. В свою чергу Олег Галицький чітко окреслив вектор розвитку та завдяки вмілому керівництву усі завдання, які стоять перед РОВР у Тернопільській області з успіхом виконуються.