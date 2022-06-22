На Тернопільщині роботодавці вже отримали 416,0 тис. грн компенсацій за працевлаштування переселенців

Із 13 квітня у службі зайнятості Тернопільщини розпочався прийом документів від роботодавців на виплату 6500 грн на місяць компенсації за працевлаштування нового працівника із числа вимушених переселенців. Для цього Урядом виділено 200 млн грн.

Станом на 20 червня 2022 року 103 роботодавці звернулися до служби зайнятості області за такою компенсацією на працевлаштування 171 переселенця. Уже профінансовано 416,0 тис. грн згаданої компенсації.

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, можуть безпосередньо звернутися до підрозділу служби зайнятості, розташованого за їх місцезнаходженням, або подати відповідну заяву через «Портал Дія».

Нагадаємо, що загальна тривалість надання такої компенсації – два місяці з дня працевлаштування. Програма діє на період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його закінчення. На зазначену компенсацію мають право роботодавці, крім тих, які є бюджетними установами чи фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:

“Робота зараз. Державна служба зайнятості”.

Чат-бот: @DCZWorkNowBbot або https://t.me/DCZWorkNowBbot

Канал: @DCZWorkNow або https://t.me/worknowdcz .

“Робота на Тернопільщині”

Чат-бот: @work_Ternopil_bot або https://t.me/work_Ternopil_bot

Канал: @work_in_Ternopil_region або https://t.me/work_in_Ternopil_ region

Роботодавці можуть подати вакансію через Google-форму: http://surl.li/bzqvd

Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету-резюме можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/ d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_- yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/# 5134509646. Довідки можна отримати за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756.