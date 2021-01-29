Новий злочин, – справа щодо смерті Ромчика Кулака досі у суді

Суд у справі про смерть тернополянина Ромчика Кулака триває. На судові засідання почали запрошувати судмедекспертів та патологоанатома. Батько Романа вважає, що справу затягують.

Нагадаємо, Володимир Кулак вже довший час намагається у суді добитися справедливого покарання для лікарів через яких помер його син Роман.Син Володимира помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

28 січня відбулося чергове судове засідання за позовом Володимира Кулака щодо смерті 12-річного сина. І складається враження, що справу просто розвалюють. Як відбувалося засідання, розповідає чоловік.

Новий ЗЛОЧИН! Друзі

Є наказ по лікарні в січні 2018 року, і цей наказ є в матеріалах кримінального провадження, а тепер вони суду надали трудову книжку звільненої, обвинуваченої Чущак Г.І. де зовісім протилежні причини звільнення, як і відізняються і підписи головного лікаря.. хоча підписувати мала одна і та ж особа.. ПІДСТАВИЛИ ще й колишнього головного лікаря… а він їм вірив і на кожному кроці прикривав… отож суддя звернувся до прокурора розібратися.. хоча факт ЗЛОЧИНУ на лице.. факт підробки на лице і крім 140.ч2, ще й 366 ККУ комусь засвітить.. ТУТ все!! ПРОШУ ПЕРЕГЛЯНУТИ та прошу ПОШИРИТИ!