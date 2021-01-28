Український «пентагон» – замок у місті Чорткові має колоритну історію й унікальну архітектуру

Величний замок у місті Чорткові, що на Тернопіллі, належить до переліку фортифікаційних споруд Поділля, що складали щільну мережу родових оборонних фортець. Ця пам’ятка архітектури мало досліджена і тому викликає неабиякий інтерес як з боку науковців, так і небайдужої громадськості.

Мурований замок у Чорткові на лівому березі річки Серет був збудований за часів володіння містом руського воєводи Станіслава Гольського гербу Роля, який зажив слави не лише видатного військового, а й доброго господаря. Враховуючи безперервні татарські навали, він укріпив місто Чортків валами. Чимало дослідників називають дату будівництва замку — 1610 рік. Тому, ймовірно, 2020 року минуло 410 років з часу його будівництва.

За планувальною конфігурацією будівля наближалася до правильного п’ятикутника. І тому часто цей замок називають «пентагон». Товщина замкових стін сягала 2 м, а висота становила 6 — 12 м. Дві башти — п’ятикутна і чотирикутна — зміцнювали наріжники західного відтинку фортифікації. Поміж ними був збудований двоповерховий палац — архітектурна перлина в стилі пізнього ренесансу.

Після смерті Станіслава Гольського у 1612 році чортківські маєтності перейшли до його брата — галицького каштеляна Яна Гольського. 1616 року вдова Яна Гольського, Софія Замєховська укладає угоду зі шляхтичем Стефаном Потоцьким. Згідно з цією угодою вона передала йому міста з замками в Бучачі, Чорткові, Вербові, що біля містечка Підгайці.

Від того часу і понад півтора століття, до 1777 року, графська родина Потоцьких була власниками Чорткова. Потоцькі здійснили перебудову замку і провели роботи з його укріплення.

У 1672 році, внаслідок укладення Бучацького миру, Чортків опинився в складі Туреччини, а в замку була влаштована резиденція субпаші Подільського пашаликату. Однак після перемоги Яна Собєського під Хотином у 1673 році Чортків разом із замком був повернутий у власність Потоцьких. У 1676 році велика турецько-татарська армія під керівництвом паші Ібрагіма Шейтана здобула багато замків, зокрема й Чортківський.

Унаслідок першого поділу Польщі (1772 р.) місто Чортків увійшло до складу Австрії, Галицького дистрикту і належало до Заліщицького циркулу. А в 1777 році останній власник Чорткова з родини Потоцьких — Вінцентій Потоцький продав місто разом з приміською Вигнанкою і шістьма селами своєму шваґру Станіславу Садовському. Садовські своєю чергою 1779-го здали в оренду Чортківський замок під тютюнові склади австрійському урядові. Занедбана і спустошена, ця фортифікаційна споруда поволі перетворилася на руїну. А шкода, бо архітектура замку є вельми нетрадиційною і тому цікавою.

Відомо, що на території замкового дитинця була мурована криниця, але на цей час її місцезнаходження невідоме. Помітні залишки великої кількості підземель, але вони не вивчені, невідомі їхні об’єми. Всі архітектурно-відновлювальні роботи в Чортківському замку мають бути зорієнтовані на збереження автентичного матеріалу, ретельне відтворення втрачених частин споруди зі збереженням історичного характеру на науковій основі.

Отож замок у місті Чорткові має колоритну історію й унікальну архітектуру. Він є пам’яткою культурної спадщини національного значення й 2010 року був переданий на баланс Національного заповідника «Замки Тернопілля» — установи, яка виконує важливі функції зі збереження, консервації, реставрації та пристосування архітектурних пам’яток.

На замовлення заповідника архітектурна майстерня Юрія Вербовецького ще раніше виконала реконструкції та розробила попередні пропозиції з реставрації та функціонального використання замку міста Чорткова. Згідно з цими розробками, кожен відновлений фрагмент Чортківського замку виконуватиме свої функції: музейну, розважальну, готельно-ресторанну та інші.

Та головна проблема — нестача коштів для втілення цих ініціатив. А відновлений замок у Чорткові міг би створити надійний фундамент для побудови дієвої стратегії розвитку туристичної галузі Чорткова, Тернопільщини та України. Адже наша історія є запорукою могутньої і процвітаючої держави України!

Національний заповідник «Замки Тернопілля» підготував проєкт на тему: «Чортківський замок — Український Пентагон» у Посольський Фонд США зі збереження культурної спадщини, програма якого має на меті збереження історичних будівель та пам’яток, які є доступними для громадськості та охороняються законом в Україні. Цей великий проєкт передбачає відновлення замку і створення в ньому культурно-мистецького центру — задля популяризації культурної спадщини і збільшення потоку українських та іноземних туристів. Тож не втрачаємо надію, що проєкт заповідника «Чортківський замок — український пентагон» буде підтриманий Посольським фондом США зі збереження культурної спадщини і замок у Чорткові отримає друге життя.