Торік жителям Тернопільщини віддали 27,1 млн грн заборгованої зарплати

Упродовж усього 2020 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області приділяли окрему увагу легальному оформленню найманої праці на теренах нашого краю, виплаті заробітної плати працівникам у належному та повному обсязі, перерахунку відповідних податків до бюджетів. Серед засобів впливу – роз’яснювальна, контрольно-перевірочна робота, спільні заходи з органами місцевого самоврядування.

Так, за результатами проведеної роз’яснювальної роботи із керівниками підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, працівникам виплатили 27,1 млн грн заборгованої зарплати. До бюджетів ці суб’єкти господарювання перерахували 5,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 15,4 млн грн єдиного соціального внеску.

Спільно з органами місцевої влади з питань контролю за додержанням законодавства про оплату праці податківці провели роз’яснювальну роботу із керівниками 124 підприємств. Відтак 115 (93%) із них підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. Додаткові надходження до бюджетів склали 9,7 млн грн, з яких 4,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 5,2 млн грн єдиного внеску.

Торік податківці провели 76 перевірок щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам з порушенням вимог податкового та іншого законодавства (єдиний внесок). При цьому перевірили діяльність 51 суб’єкта господарювання – юридичної особи та 25 приватних підприємців. Порушникам донарахували 7,1 млн грн податків та зборів (штрафних санкцій та пені), з яких 5,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 523,6 тис. грн єдиного внеску та 653,3 тис. грн військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в грудні додатково оформлено трудові відносини із 5445 найманими працівниками.