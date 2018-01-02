Об’єднання — як шлюб, – ніколи не знаєш, як все повернеться, але щиро сподіваєшся на краще, — Богдан Брич

Голова Гаї-Шевченківської сільської ради, радник голови Тернопільської ОДА, “майданівець” Богдан Брич відповів на бліц-інтерв`ю “Погляду”: яким був для його громади 2017 і яким буде 2018-ий?

“Основною подією 2017 року в своїй сфері вважаю прийняте рішення про об’єднання с. Гаї-Шевченківські з Байковецькою об’єднаною територіальною громадою. Відповідно, зараз основні вектори роботи полягають у підготовці до цього союзу. Щоб провести його якомога швидше і результативніше, зараз ретельно вивчаємо питання, які стосуються виховання дошкільнят нашого села в дитсадку, а також роботи ФАПу. Оскільки раніше ми не фінансували їх, а лише передавали субвенції з державного бюджету. Нещодавно я підписав розпорядження для з’ясування того, у скільки сільському бюджету обходитиметься фельдшерсько-акушерський пункт та дитячий садок.

Від об’єднання, звісно, чекаємо покращення. Але поки не пройдемо цей шлях, не дізнаємося, краще бути в об’єднаній громаді чи самостійною територіальною одиницею. Це, як шлюб, – ніколи не знаєш, як все повернеться, але щиро сподіваєшся на краще.

Яким буде 2018 рік, в великій мірі залежатиме від загальнонаціональних настроїв: якою буде бюджетна, економічна політика. В 2019-му мають відбутися вибори Президента України. Думаю, до того часу глава держави, уряд мали би включити форсаж-режим у реформах, змінах щодо пенсійного забезпечення, надходжень у держбюджет. Тож рік, який почався, буде визначальним для України загалом, і для нашого села, і для об’єднаних громад.

Зокрема, в Гаї-Шевченківській сільській раді бюджет на цей рік передбачено у розмірі 1 мільйон гривень. Тобто, на шляху до об’єднання з Байковецькою територіальною громадою, йдемо, як “наречена з приданим”. Для порівняння: бюджет 2016 р. становив 430 тис. грн., а торік – 750 тис. грн. Передбачаємо і його перевиконання та вільні лишки на початку цього року”.