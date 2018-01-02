Голова Тернопільської обласної ради привітав краян з Новим роком відеороликом

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук привітав краян з новорічними святами. Відеозвернення опублікували у Facebook.

– Для усіх нас 2017 рік став роком реформ, сміливих експериментів, спільних успіхів. Наша область зустрічає Новий рік із новими здобутками. Зміни дарують надію на оптимізм, усвідомлення, що з маленьких особистих перемог кожного складуться великі здобутки нашого краю та держави. То ж нехай 2018 рік стане сприятливим для всіх благих починань, а Різдво Христове – освітить наш шлях, принесе мир нашій країні, розквіт Тернопіллю, злагоду та добробут кожному дому, – каже у привітанні Віктор Овчарук.

Голова обласної ради побажав усім міцного здоров’я, родинного затишку, безмежного щастя, прихильності долі та Божого благословення.