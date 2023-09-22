Очевидців ДТП, яка трапилася у селі Новостав на Шумщині, просять відгукнутися

Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася 21 вересня в проміжок часу між 19:10 та 20:30.

На автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів в межах вулиці Шумська, с. Новостав, Шумської територіальної громади, водій невстановленого транспортного засобу збив місцевого жителя і втік.

Чоловіка 1956 року народження доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.

Працівники поліції просять усіх, хто бачив дану автопригоду та запам’ятав марку чи номер автомобіля, повідомляйте на лінію “102” чи за номером чергової частини Шумська: (03558) 2-12-45, (068) 355-95-15.

Анонімність гарантується.