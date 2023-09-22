На Тернопільщині вчителька сяде за грати через збут амфетаміну

За публічного обвинувачення прокурора Чортківської окружної прокуратури, вироком Борщівського районного суду до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жительку одного з міст Чортківського району Тернопільської області, яка разом із знайомим збували місцевим мешканцям психотропну речовину (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурор довів у суді, що безробітний житель Борщова та вчителька однієї із шкіл району збували наркозалежним психотропну речовину, яка містить амфетамін та обіг якої обмежено.

Хоча під час судових засідань жінка заперечувала свою причетність до скоєння злочину, суд визнав достатніми та об’єктивними докази її вини.



Відтак наступні 6 років вона може провести за ґратами. Судове провадження щодо іншого фігуранта справи наразі зупинено у зв’язку із проходженням ним військової служби за мобілізацією. Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

#Прокуратура #Чортківськаокружна #вирок 6роківпозбавленняволі #збутамфетаміну