Олексій Станько та Михайло Іваненко вимагали хабар у тернопільського підприємця?

Сьогодні прокуратурою Тернопільської області здійснено затримання Олексія Станька та Михайла Іваненка, про це повідомляє прес-служба відомства. За їхньою інформацією двоє тернополян на чолі з колишнім правоохоронцем у тернопільського підприємця вимагали 71 000 грн.

За ці гроші вони обіцяли не перешкоджати у будівництві в обласному центрі об’єкта малої архітектурної форми (кіоска). У випадку ненадання коштів підприємцю погрожували знищенням особистого майна. Триває розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст.189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб).

Злочин викрито спільно із працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.