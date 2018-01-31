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Цифра дня: скільки Тернополю необхідно одиниць транспорту, аби позбутися «маршруток»

Irena 54 Views Прокоментуй!

Станом на початок 2018 року, на діючі маршрути громадського транспорту Тернополя виїжджають 170 автобусів. З них 49 автобусів – комунальний транспорт на правах оренди, решта — приватні. Аби місту позбутися приватних перевізників, міській раді необхідно придбати ще 50-60 автобусів подовженого типу, як, наприклад, маршрутка «1А».

Про це кореспонденту «Погляду» розповів депутат міської ради Роман Торожнюк, який входить до депутатської комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. Роман Васильович також очолює комунальне підприємство КП «Міськавтотранс».

 Відповідною програмою міська рада спрямувала на закупівлю комунального транспорту 4,5 млн. грн., – зазначив Роман Торожнюк. – Програма розрахована на три роки – 2018, 2019, 2020 ррр. В той час, як один новий автобус коштує орієнтовно 2 млн грн. Є варіант купити користований транспорт, однак і це не вирішить ситуацію.

 

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