Цифра дня: скільки Тернополю необхідно одиниць транспорту, аби позбутися «маршруток»

Станом на початок 2018 року, на діючі маршрути громадського транспорту Тернополя виїжджають 170 автобусів. З них 49 автобусів – комунальний транспорт на правах оренди, решта — приватні. Аби місту позбутися приватних перевізників, міській раді необхідно придбати ще 50-60 автобусів подовженого типу, як, наприклад, маршрутка «1А».

Про це кореспонденту «Погляду» розповів депутат міської ради Роман Торожнюк, який входить до депутатської комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. Роман Васильович також очолює комунальне підприємство КП «Міськавтотранс».

– Відповідною програмою міська рада спрямувала на закупівлю комунального транспорту 4,5 млн. грн., – зазначив Роман Торожнюк. – Програма розрахована на три роки – 2018, 2019, 2020 ррр. В той час, як один новий автобус коштує орієнтовно 2 млн грн. Є варіант купити користований транспорт, однак і це не вирішить ситуацію.