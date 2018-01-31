Тернопільські бібліотекарі долучилися до Вікімарафону

Хто з нас ніколи не користувався відомою у всьому світі онлайн-енциклопедією? Таких, мабуть, одиниці, а зробити внесок у великий банк знань, яким є Вікіпедія, мав можливість кожний. Особливо це приємно робити у День народження, адже 30 січня промайнуло 14 років від часу створення першої статті. З цієї нагоди в читальному залі ТОУНБ проведено майстер-клас, на який завітали бібліотекарі та читачі книгозбірні.

Зі вступним словом до присутніх звернулася завідувачка сектору періодики Юлія Вайнер, яка розповіла присутнім про історію створення онлайн-енциклопедії та її творців.

Учасники заходу мали чудову можливість поспілкуватися із досвідченими дописувачами енциклопедії, дізнатися більше про її функціонування, навчитися створювати і редагувати сторінки Вікіпедії. Зокрема, власним досвідом поділилась модератор проекту Онисько Галина Ярославівна – директор науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім. Пулюя, яка представила слухачам покрокову слайд-презентацію.

Колектив бібліотеки висловлює подяку громадській організації «Вікімедіа Україна» за отримані сувеніри – брошури, значки, наліпки, листівки, закладки, тощо.

Оксана Мотрук,

бібліотекар відділу інформації ТОУНБ