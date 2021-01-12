«Пакунок малюка» у 2021: якою буде одноразова допомога при народженні дитини та хто її отримає

Наприкінці 2020 року в Україні повернули надання батькам при народженні дитини одноразової допомоги “пакунок малюка”.



Про це пише Уніан.



Що таке “пакунок малюка”



30 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “Пакет малюка” (№3006а), а 22 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський.



Згідно із законом, “пакунок малюка” – державна одноразова натуральна допомога, що надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину, за рахунок коштів державного бюджету.



Передбачено, що вартість “пакунку малюка” становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.



Хто може отримати “пакунок малюка”



Одержати одноразову допомогу “пакунок малюка”, в разі відсутності батька або матері, можуть усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі або опікуни новонародженої дитини.



Крім того, “пакунок” можуть отримувати породіллі, які народили дитину поза межами медичного закладу.



Що входить до “пакунку малюка”



Згідно із опублікованою на сайті парламенту інформацією, до складу одноразової допомоги “пакунок малюка” входять такі предмети:



Пакунок малюка”: чи можливо отримати грішми



У листопаді 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги “пакунок малюка”, в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.



Так, з 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” та грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.



Також запроваджується можливість отримання одноразової натуральної допомоги , “пакунок малюка” або грошової компенсації в межах комплексної послуги “єМалятко”.



Слід зауважити, що орієнтовна вартість такого “пакету” нині складає 5000 гривень.



До того ж часу дітям, які народилися з 24 жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 включно, впродовж 30 днів з моменту народження мають надавати “пакет малюка”. У разі його неотримання з обставин, які не залежали від батьків, вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.



