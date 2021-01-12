Тернопільські фахівці назвали виробників, які продають фальсифіковане масло

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома, що згідно з повідомленням ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» в рамках масмедійного проекту «СТОП ФАЛЬСИФІКАТ» та скарги Миронової В.В. встановлено факти невідповідності виробництва та/або обігу масла солодковершкового операторами ринку: ТОВ «Рихальський завод сухого молока», ТОВ «Еней», ТОВ «Фірма АПРЕЛЬ», ПП «Земледух В.Т.», ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «Городенківський сирзавод», ТОВ «Інтер-мол», ТОВ «Терен-Про», ВАТ «Турківський молокозавод», ТОВ «Гранд Молпродукт», ТДВ «Яготинський молзавод, Золотоніський маслоробний комбінат», ПП «Рось» філія «Роменський молочний комбінат», ТОВ «Мілкіленд-Україна».