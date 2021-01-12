Відтепер мешканці Тернопільщини можуть оформляти субсидії, не виходячи з дому

Жителі Тернопільщини, які раніше не користувалися субсидіями, сьогодні мають можливість подати відповідну заявку, не виходячи з дому. Зробити це досить просто — на сайті Міністерства соціальної політики. Покрокова інструкція є за посиланням: https://www.msp.gov.ua/news/17660.html

Подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Або заповнивши заяву і декларацію та відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення.

Уряд прагне зробити державні послуги максимально доступними для кожного українця, тож постійно працює над спрощенням цієї процедури. Зокрема було полегшено оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину.

Також із березня 2020 року діє автоматичне перепризначення субсидії на наступні періоди. І на цей опалювальний сезон субсидію в автоматичному режимі було перепризначено для понад 2,7 млн домогосподарств.